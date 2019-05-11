​У берегов Техаса столкнулись баржи и танкер

По данным телеканала, произошла утечка примерно 9 тыс. баррелей нефтепродуктов

Власти Хьюстона (штат Техас) полагают, что в результате столкновения двух барж и танкера в прибрежных водах произошла утечка примерно 9 тыс. баррелей нефтепродуктов (около 1,4 млн литров).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

Инцидент имел место в пятницу недалеко от портовой зоны в пригороде Хьюстона. Буксир, который транспортировал две баржи, столкнулся с нефтяным танкером. Одна из барж серьезно повреждена, утечку нефтепродуктов из нее до сих пор не остановили.

Причина столкновения пока не установлена. По последним оценкам, на обеих баржах перевозили около 15 тыс. баррелей (около 2,4 млн литров) нефтепродуктов.