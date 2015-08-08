​У берегов США задержали мини-подлодку с кокаином на 180 млн. долларов

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Береговая охрана США задержала мини-субмарину, на борту которой находился груз кокаина на сумму в 180 миллионов долларов.

Как передает Report, это самая крупная партия кокаина, перехваченная у берегов США в истории Береговой охраны.

На борту подлодки длиною около 12 метров четыре колумбийских наркокурьера перевозили большую партию кокаина, который был упакован в плотные тюки – всего 275 штук. Когда спецагенты попытались взять лодку на абордаж, она начала тонуть, оказавшись на дне Тихого океана.

"Все, что вы можете видеть – это перископ, поэтому эти лодки очень трудно увидеть", – заявил представитель Береговой охраны США Эллисон Конрой, заметив, что судно в 320 километрах к югу от Мексики обнаружил самолет ВВС США.