У берегов Руанды обнаружили тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго

Власти Руанды обнаружили в руандийской части озера Киву еще 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго (ДРК), которое произошло 17 апреля.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило агентство "Синьхуа".

Точное число жертв крушения судна на озере Киву у берегов ДРК по-прежнему неизвестно, так как далеко не все пассажиры были зарегистрированы при посадке на борт. Власти ДРК в четверг подтвердили, что погибшими числятся 104 человека. 15 обнаруженных в пятницу вечером тел погибших были извлечены из озера Киву в районе пограничного с ДРК города Рабаву. Речь идет о 13 погибших женщинах, мужчине и ребенке. Согласно информации "Синьхуа", тела уже переданы властям ДРК.

При этом общее число найденных тел жертв кораблекрушения также не сообщается. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

По предварительным данным, судно перевернулось из-за перегруженности, спасти удалось 33 человека.