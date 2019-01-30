У берегов Пуэрто-Рико обнаружили брошенное судно с 400 килограммами кокаина

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сотрудники погранично-таможенной службы США совместно с силами быстрого реагирования полиции Пуэрто-Рико обнаружили 401 килограмм кокаина стоимостью 10 миллионов долларов на брошенном судне на пуэрториканском побережье, сообщается в заявлении службы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении службы, являющейся подразделением министерства внутренней безопасности США, сообщается, что береговая охрана США заметила судно, предположительно принадлежавшее контрабандистам, движущееся к северному побережью Пуэрто-Рико. Впоследствии сотрудники пограничного патруля обнаружили покинутое судно в районе города Лоиса.

Сообщается, что сотрудники пограничного патруля обнаружили на судне 12 пакетов с 350 упаковками кокаина. Они конфисковали судно, его двигатель и содержимое и передали ФБР для расследования.

На судне также находились иностранные продукты, "показывающие, что оно прибыло из другой страны".