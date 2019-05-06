У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Папуа-Новой Гвинеи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр располагался в 77 километрах к востоку от города Пангуна. Очаг залегал на глубине 76 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Папуа - Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.