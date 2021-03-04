У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3

Сейсмологи зафиксировали в четверг землетрясение магнитудой 7,3 у северо-восточного побережья Новой Зеландии в Тихом океане.

Сейсмологи зафиксировали в четверг землетрясение магнитудой 7,3 у северо-восточного побережья Новой Зеландии в Тихом океане.

Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 238 км к северо-востоку от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 км.

"На основе предварительных параметров землетрясения... опасные волны цунами возможны на побережьях в 300-х километрах от эпицентра землетрясения", - говорится в заявлении на официальном сайте Американского тихоокеанского центра по предупреждению цунами (PTWC).

Агентство по управлению ЧС страны призвало всех, кто находится на побережье и почувствовал землетрясение, незамедлительно перебраться на возвышенную местность или как можно дальше от берега.