У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков

Ранее в регионе зарегистрировали серию из четырех мощнейших землетрясений, магнитуда последнего из них составила 8,1

Более 20 афтершоков магнитудой более 5,0 произошло в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, свидетельствуют данные Геологической службы США.

Ранее в регионе зарегистрировали серию из четырех мощнейших землетрясений, магнитуда последнего из них составила 8,1.

Из-за угрозы возникновения цунами на восточном побережье новозеландского острова Северный эвакуировали тысячи людей. Через несколько часов людям разрешили вернуться домой.

По информации сейсмологов Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, в районе королевства Тонга зафиксировали первое после бедствия цунами с волнами высотой 0,03 метра.