У берегов Норвегии разбился российский вертолет

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Российский вертолет с восемью людьми на борту в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от норвежского Баренцбурга (архипелаг Шпицберген).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила спасательная служба Норвегии в своем Twitter.

"Российский вертолет, восемь человек на борту, упал в море в 2-3 километрах от Баренцбурга. Спасательная служба Северной Норвегии координирует операцию, подробности не сообщаются", - говорится в сообщении.