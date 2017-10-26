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    У берегов Норвегии разбился российский вертолет

    На борту находились 8 человек

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Российский вертолет с восемью людьми на борту в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от норвежского Баренцбурга (архипелаг Шпицберген).

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила спасательная служба Норвегии в своем Twitter.

    "Российский вертолет, восемь человек на борту, упал в море в 2-3 километрах от Баренцбурга. Спасательная служба Северной Норвегии координирует операцию, подробности не сообщаются", - говорится в сообщении.

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