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    У берегов Никарагуа затонуло судно с туристами из Америки, погибли 13 человек

    Всего на борту судна находились 32 туриста, оставшиеся 19 выжили

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ У побережья Никарагуа затонуло судно с туристами из Центральной Америки и США, в результате погибли 13 человек.

    Как передает Report, об этом в воскресенье сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление властей республики.

    Как сообщается, все погибшие были гражданами Коста-Рики. Кораблекрушение произошло в субботу у острова Литл-Корн-Айленд в Карибском море. На борту судна находились 32 туриста, оставшиеся 19 человек выжили.

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