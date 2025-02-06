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У берегов Никарагуа при крушении судна с мигрантами погибли пять человек

У берегов Никарагуа при крушении судна с мигрантами погибли пять человек По меньшей мере пять человек погибли, четверо пропали без вести в результате кораблекрушения около берегов Никарагуа.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 03:25
У берегов Никарагуа при крушении судна с мигрантами погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, четверо пропали без вести в результате кораблекрушения около берегов Никарагуа.

Как передает Report со ссылкой на El 19 Digital, об этом сообщила вице-президент центральноамериканской страны Росарио Мурильо.

По ее словам, которые приводит портал, на судне находились 17 человек, среди них граждане Вьетнама, Египта, Индии и Ирана. Портал также опубликовал сообщение Армии Никарагуа, в котором говорится, что на борту лодки были мигранты, среди них - шесть детей. Судно отправилось 4 февраля от острова Сан-Андрес в Колумбии, а затонуло поздно вечером во вторник примерно в 2 км от островов Корн у карибского побережья Никарагуа. Власти страны начали операцию по спасению и подтвердили, что восемь человек удалось спасти.

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