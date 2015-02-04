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    У берегов Нигерии пираты похитили нефтяной танкер

    Cудно принадлежит Греции

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ У берегов Нигерии пираты захватили нефтяной танкер, убив заместителя командира, сообщил пресс-секретарь греческой береговой службы, передает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.

    Как сообщается, судно принадлежит Греции. В заложниках у пиратов находятся три человека.

    По имеющимся данным, судно, которое шло под флагом Мальты, стояло на якоре в ожидании нового экипажа. Всего на судне в момент нападения находились 23 человека, из которых — 10 граждане Греции.

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