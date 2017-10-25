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    У берегов Нигерии пираты похитили моряков немецкого корабля

    Cреди взятых в заложники членов экипажа судна четыре филиппинца, а также граждане Украины и Венгрии

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Группа пиратов атаковала немецкое грузовое судно и похитила шесть членов экипажа, включая капитана, у берегов Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании по обеспечению безопасности в море Sea Guardian.

    "Контейнеровоз DEMETER подвергся атаке пиратов, находясь к югу от нигерийского города Порта-Харкорт в заливе Биафра", - говорится в пресс-релизе.

    Отмечается, что судно шло из города Малабо (Экваториальная Гвинея) в Монровию (Либерия). По информации Sea Guardian, восемь пиратов на быстроходной лодке атаковали судно, их национальная принадлежность неизвестна.

    Как сообщает агентство Reuters, среди взятых в заложники членов экипажа судна компании Peter Doehle Schiffahrts KG четыре филиппинца, а также граждане Украины и Венгрии. Остальные 12 членов команды находятся в безопасности.

    Представитель компании подтвердил информацию о похищении, отметив, что пираты пока не выходили на связь.

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