У берегов Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло cегодня в Тихом океане у западного побережья Мексики, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился в 107 км к юго-западу от мексиканского города Эльдорадо. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

Отметим, что в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в Мексике во вторник, погибли по меньшей мере 286 человек. После удара стихии было зафиксировано 11 повторных толчков, в столице страны разрушены более 40 зданий.

В Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим в результате бедствия.