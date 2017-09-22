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    У берегов Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

    Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло  cегодня в Тихом океане у западного побережья Мексики, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Эпицентр землетрясения находился в 107 км к юго-западу от мексиканского города Эльдорадо. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

    Отметим, что в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в Мексике во вторник,  погибли по меньшей мере 286 человек. После удара стихии было зафиксировано 11 повторных толчков, в столице страны разрушены более 40 зданий.

    В Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим в результате бедствия.

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