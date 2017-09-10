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    У берегов Мексики произошло землетрясение

    Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Мексики в заливе Теуантепек.

    Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США

    Подземные толчки зафиксированы в 22.07 субботы по местному времени. Эпицентр располагался в 80 километрах к юго-западу от населенного пункта Паредон (Paredon). Очаг землетрясения залегал на глубине 53 километра.

    Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

    В пятницу у берегов Мексики было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,2.

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