У берегов Мексики произошло землетрясение

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Мексики в заливе Теуантепек.

Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США

Подземные толчки зафиксированы в 22.07 субботы по местному времени. Эпицентр располагался в 80 километрах к юго-западу от населенного пункта Паредон (Paredon). Очаг землетрясения залегал на глубине 53 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

В пятницу у берегов Мексики было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,2.