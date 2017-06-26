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    У берегов Малайзии пираты ограбили таиландский танкер с дизельным топливом

    Таиландские и малайзийские военно-морские силы начали совместную операцию по розыску и задержанию пиратов

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Шестеро вооруженных пиратов напали на танкер под таиландским флагом, ограбили экипаж и перекачали на свое судно 1,5 миллиона литров дизельного топлива, половину груза, который танкер вез с Ближнего Востока.

    Как передает Report, об этом сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда.

    По рассказам моряков, пираты напали на танкер в территориальных водах Малайзии. Они заставили танкер остановить двигатели под угрозой применения оружия, поднялись на борт, связали всех 17 членов экипажа, отобрали у них ценности, а затем начали перекачивать солярку на свое судно, говорится в сообщении. После того, как пираты покинули танкер, морякам удалось освободиться, они продолжили путь в Сонгкла, где должны были разгрузиться, сообщает телеканал.

    Таиландские и малайзийские военно-морские силы начали совместную операцию по розыску и задержанию пиратов, говорится в сообщении.

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