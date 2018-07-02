У берегов Малайзии перевернулось судно с мигрантами из Индонезии

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Судно, перевозившее нелегальных мигрантов из Индонезии, в ночь на понедельник перевернулось у берегов Малайзии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, не менее 18 человек пропали без вести.

Отмечается, что судно было переполнено.

"Предварительное расследование показало, что лодка покинула индонезийский остров Батам, но из-за плохой погоды и слишком большого количества людей на борту перевернулась спустя два часа", - заявил капитан управления морского контроля Малайзии штата Джохор Санифах Юсуф (Sanifah Yusof) на пресс-конференции.

Санифах Юсуф также сообщил о начале поисковой операции при участии управления морского контроля Малайзии, морской полиции, спасательной службы и флота.