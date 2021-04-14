У берегов Луизианы перевернулось самоподъемное судно

Береговая охрана США ведет поиски 12 человек

Береговая охрана США ведет поиски 12 человек, пропавших в результате опрокидывания коммерческого самоподъемного самоходного судна у берегов штата Луизиана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно заявлению властей, на данный момент удалось спасти шесть человек.

"Береговая охрана и несколько судов-добровольцев спасли шесть человек с перевернувшегося коммерческого судна во вторник, продолжаются поиски других", - заявила береговая охрана, не указав число пропавших людей. По данным местного телеканала WWL, всего на борту самоподъемного судна находились 18 человек.