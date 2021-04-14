О нас
Report Georgia
Аудио новости

У берегов Луизианы перевернулось самоподъемное судно

У берегов Луизианы перевернулось самоподъемное судно Береговая охрана США ведет поиски 12 человек
Другие страны
14 апреля 2021 г. 11:05
У берегов Луизианы перевернулось самоподъемное судно

Береговая охрана США ведет поиски 12 человек, пропавших в результате опрокидывания коммерческого самоподъемного самоходного судна у берегов штата Луизиана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно заявлению властей, на данный момент удалось спасти шесть человек.

"Береговая охрана и несколько судов-добровольцев спасли шесть человек с перевернувшегося коммерческого судна во вторник, продолжаются поиски других", - заявила береговая охрана, не указав число пропавших людей. По данным местного телеканала WWL, всего на борту самоподъемного судна находились 18 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Парк военных трофеев - символ единства и непобедимости
ФотоПарк военных трофеев - символ единства и непобедимости
13 апреля 2021 г. 18:23
Президент Азербайджана: Карабах займет важное место в нашей экономике
Президент Азербайджана: Карабах займет важное место в нашей экономике
13 апреля 2021 г. 16:52
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25
Ильхам Алиев: Наши военнослужащие делали максимум, чтобы не страдало гражданское население
Ильхам Алиев: Наши военнослужащие делали максимум, чтобы не страдало гражданское население
13 апреля 2021 г. 10:24
На реках Карабаха будут установлены 13 автоматических гидростанций
На реках Карабаха будут установлены 13 автоматических гидростанций
13 апреля 2021 г. 10:24
Президент: Целью Армении было уничтожение азербайджанского наследия
Президент: Целью Армении было уничтожение азербайджанского наследия
13 апреля 2021 г. 10:18
Ильхам Алиев: Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли
Ильхам Алиев: Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли
13 апреля 2021 г. 01:59
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев
ФотоВерховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев
12 апреля 2021 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi