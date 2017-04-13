У берегов Ливии затонуло судно с мигрантами

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 97 мигрантов из стран Африки, включая женщин и детей, пропали без вести после того как их судно затонуло у побережья Ливии.

Как передает Report, со ссылкой на BBC, об этом сoобщил представитель ливийской береговой охраны.

На данный момент удалось спасти лишь 23 мужчин - они сумели удержаться на поверхности воды, ухватившись за подручные плавсредства.

По словам представителя береговой охраны, спасательная операция продолжается, но шансы найти выживших невелики.

Оставшиеся в живых сообщили, что их лодка затонула в море менее чем в 10 километрах от столицы Триполи. В числе пропавших без вести - 15 женщин и пятеро детей.

По данным Международной организации по миграции, только в этом году по меньшей мере 590 беженцев погибли или пропали без вести у ливийского побережья.