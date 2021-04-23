У берегов Ливии утонули более 100 мигрантов

У побережья Ливии спасатели продолжают поиски нелегальных мигрантов, которые находились на борту резиновой лодки

У побережья Ливии спасатели продолжают поиски нелегальных мигрантов, которые находились на борту резиновой лодки. На борту находилось около 130 человек.

Как передает Report, об этом сообщает неправительственная организация SOS Mediterranee.

К месту крушения выдвинулось судно Ocean Viking, однако многочасовые поиски не привели к успеху.

"С тех пор как мы прибыли сегодня на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя видели не менее 10 тел в районе места крушения", – говорится в сообщении.

В зоне поиска высота волн достигала шести метров, что осложняло поиски.