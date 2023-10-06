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У берегов Ливии спасли 258 нелегальных мигрантов

У берегов Ливии спасли 258 нелегальных мигрантов У берегов Ливии судно организации "Врачи без границ" в ходе двух спасательных операций подняло на борт 258 нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море.
Другие страны
6 октября 2023 г. 19:37
У берегов Ливии спасли 258 нелегальных мигрантов

У берегов Ливии судно организации "Врачи без границ" в ходе двух спасательных операций подняло на борт 258 нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информагентство АР.

Спасенных доставили в порт Салерно недалеко от Неаполя. Большинство мигрантов были из Сирии и Египта.

2 октября Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев предупредило, что Италия в этом году может столкнуться с сильнейшим притоком мигрантов за период с 2016 года. С января 2023 года до Италии добрались более 133 тысяч мигрантов, за весь 2016 год - более 181 тысячи человек.

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