У берегов Ливии спасли 115 мигрантов

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Катера сил береговой охраны Ливии спасли 115 мигрантов у берегов города Сурман на северо-западе Ливии.

Как передает Report, со ссылкой на "Anadolu", об этом говорится в сообщении ВМФ, подчиняющегося правительству национального единства (UMH).

Судно с мигрантами обнаружено в 10 километрах от побережья города Сурман.

Мигрантам из различных стран Африки оказана необходимая помощь, после чего их доставили в центр управления по борьбе с незаконной миграцией.

В пятницу, 29 июня в результате кораблекрушения у берегов Триполи погибли три мигранта, 16 удалось спасти, еще более 100 числятся пропавшими без вести.