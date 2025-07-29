У берегов Ливии при кораблекрушении погибли не менее 18 мигрантов

По меньшей мере 18 мигрантов погибли, 50 пропали без вести в результате кораблекрушения у берегов города Тобрук на востоке Ливии.

По меньшей мере 18 мигрантов погибли, 50 пропали без вести в результате кораблекрушения у берегов города Тобрук на востоке Ливии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Libya al-Ahrar.

По его информации, 10 человек остались в живых.

Отметим, что ливийская территория является крупнейшим перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в европейские страны. Ежегодно десятки тысяч человек через эту североафриканскую страну пытаются перебраться в Европу по Средиземному морю, сотни гибнут в результате кораблекрушений.