​У берегов Ливии обнаружены тела 41 мигранта

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Группа добровольцев обнаружила тела 41 мигранта, пытавшихся морским путем попасть в Европу, на побережье Ливии, неподалеку от города Сабрата.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France-Presse.

"Группа добровольцев обнаружила в субботу тела 41 мигранта, которые были вынесены на пляж", - сообщил руководитель пресс-службы совета города Сабрата. По его словам, команда волонтеров "передала тела погибших в центр судебно-медицинской экспертизы для взятия образцов" ДНК перед их захоронением. "Мы считаем, что эти люди утонули пять или шесть дней назад", - добавил он.

После закрытия балканского маршрута число мигрантов, прибывающих в Европу через территорию Ливии и Средиземное море, существенно выросло. По оценкам Международной организации по миграции, с 1 января по 6 июля в Европу по морю прибыли 230 885 человек. При этом на берегах Греции высадились 158 527 мигрантов и беженцев, в Италии - 70 978.

Среди погибших или пропавших без вести числятся 2 920 мигрантов и беженцев.