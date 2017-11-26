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    У берегов Ливии более 30 мигрантов погибли при крушении лодки

    Еще 80 человек в тяжелом состоянии доставлены на военную базу в Триполи

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Более 30 мигрантов, в том числе дети и женщины, погибли в результате крушения лодки у берегов Ливии.

    Как передает Report, об этом сoобщил представитель военно-морского флота Ливии Аюб Гхасем.

    Как сообщает итальянская газета Corriere della sera, Гхасем рассказал, что при крушении погиб 31 человек, в том числе три ребенка и 18 женщин. Еще 80 человек в тяжелом состоянии были спасены и доставлены на военную базу в Триполи.

    "По предварительным данным, лодка перевернулась из-за перегруза", — цитирует издание представителя военно-морских сил Ливии.

    В ходе спасательной операции ливийские моряки заметили также плот со 120 мигрантами. Таким образом, в общей сложности, ливийской береговой охране удалось спасти 200 человек, пишет газета.

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