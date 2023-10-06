У берегов Ливана с дрейфующего судна спасли свыше 120 сирийцев

Ливанские ВМС провели операцию по спасению группы мигрантов с дрейфующего судна у северного побережья страны.

Ливанские ВМС провели операцию по спасению группы мигрантов с дрейфующего судна у северного побережья страны.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщил источник в администрации морского порта Триполи (90 км от Бейрута).

"На берег доставлены 124 человека, - рассказал собеседник. - Все они являются гражданами Сирии и нелегально проникли через границу на ливанскую территорию, чтобы затем отплыть в Европу".

По его словам, пожилым, женщинам и детям на берегу была оказана необходимая медицинская помощь, предоставлены питание и кров.

Пассажиры обратились за помощью к военным морякам после того, как на судне вышел из строя двигатель и оно оказалось в свободном плавании. "К счастью, море не штормило и спасательная операция была проведена успешно", - отметил источник.

Контрабандисты, занимавшиеся незаконной перевозкой мигрантов, покинули судно, как только поняли, что оно находится в аварийном состоянии и не дойдет до берегов Кипра. Ливанские власти ведут поиск преступников, чтобы привлечь их к судебной ответственности.