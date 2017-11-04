У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане у берегов островного государства Тонга, где ранее произошло более мощное землетрясение магнитудой 6,9.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщила Геологическая служба США (USGS).

Новое землетрясение было зафиксировано в 4.24 воскресенья по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 95 км к северо-востоку от населенного пункта Хихифо. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.