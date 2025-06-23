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У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 4,3

У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 4,3 Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в Средиземном море в нескольких десятках километров от юго-восточной части Кипра.
Другие страны
23 июня 2025 г. 18:50
У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в Средиземном море в нескольких десятках километров от юго-восточной части Кипра.

Как передает Report, об этом сообщила геологическая служба при Минсельхозе островного государства.

"Департамент геологической службы Министерства сельского хозяйства, развития сельхозрегионов и охраны окружающей среды сообщает, что в понедельник, 23 июня 2025 года, в 15:37 по местному времени сейсмологической сетью департамента было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3", - сказано в сообщении.

В нем также утверждается, что эпицентр стихии находился в 57 км к югу от города Паралимни, очаг залегал на глубине 20 км.

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало, но, как отмечается в сообщении, толчки земной коры ощутили жители всех регионов острова, и прежде всего - население кипрских провинций Фамагуста, Ларнака и Никосия.

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