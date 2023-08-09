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У берегов Канарских островов спасли почти 450 мигрантов

У берегов Канарских островов спасли почти 450 мигрантов По меньшей мере 442 нелегальных мигранта прибыли за последние сутки на остров Лансароте (автономное сообщество Канарские острова) после предоставления помощи со стороны испанских спасателей.
Другие страны
9 августа 2023 г. 16:32
У берегов Канарских островов спасли почти 450 мигрантов

По меньшей мере 442 нелегальных мигранта прибыли за последние сутки на остров Лансароте (автономное сообщество Канарские острова) после предоставления помощи со стороны испанских спасателей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, нелегалы находились на девяти лодках недалеко от острова. Среди спасенных почти 50 несовершеннолетних.

По данным МВД Испании, с января по июль 2023 года на Канарские острова прибыло более 8,5 тыс. нелегалов. Этот показатель почти на 11,3% меньше цифры за аналогичный период 2022 года.

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