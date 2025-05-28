У берегов Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами

Лодка с мигрантами на борту перевернулась недалеко от испанских Канарских островов.

Лодка с мигрантами на борту перевернулась недалеко от испанских Канарских островов.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания RTVE.

Сообщается, что на борту судна находились около 180 человек. Также сообщается что в результате инцидента погибли две женщины.

Как сообщило ранее МВД Испании, в 2024 году в страну смогли нелегально въехать почти 64 тыс. человек, что на 12,5% больше, чем в 2023 году. При этом, по утверждению правозащитной организации Caminando Fronteras, около 10,5 тыс. мигрантов погибли в прошлом году при попытке достичь берегов Испании.