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    У берегов Камеруна перевернулся военный корабль

    Сотрудники службы спасения и оставшиеся в живых туристы после кораблекрушении лодки в водохранилище Пенола.

    Баку. 17 июль. REPORT.AZ/ Камерунский военный корабль, перевозивший военнослужащих, опрокинулся у юго-западного побережья страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в силах безопасности.

    Сотрудники службы спасения и оставшиеся в живых туристы после кораблекрушении лодки в водохранилище Пенола.

    Инцидент с военным судном, перевозившим военных из элитных подразделений, произошел в воскресенье между городом Лимбе и полуостровом Бакасси, отмечает агентство.

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