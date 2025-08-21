О нас

У берегов Камчатского края произошло землетрясение

У берегов Камчатского края произошло землетрясение Сейсмическое событие с магнитудой 6 зафиксировано у берегов Камчатского края.
Другие страны
21 августа 2025 г. 16:50
У берегов Камчатского края произошло землетрясение

Сейсмическое событие с магнитудой 6 зафиксировано у берегов Камчатского края.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Камчатского филиала ФИЦ Единой Геофизической службы РАН (ЕГС РАН).

Очаг землетрясения располагался на глубине почти 46 км в Тихом океане. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 205 км. Инструментальная интенсивность - до 3 баллов.

Землетрясение стало самым мощным за минувшие сутки, следует из данных ЕГС РАН.

Афтершоки с магнитудой от 4 до 5,6 фиксировались 19 раз за последние 24 часа.

Версия на азербайджанском языке Kamçatka sahillərində zəlzələ olub

