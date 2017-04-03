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    У берегов Камчатки произошло землетрясение

    В различных районах подземные толчки ощущались силой до двух баллов© Foto: 1dialog.ru

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на восточном побережье Камчатки.

    Как передает Report, сообщили РИА Новости в понедельник в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

    "Сейсмическое событие произошло в акватории Тихого океана. Эпицентр находился на глубине около 42 километров в 121 километре юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Энергетический класс землетрясения составил 11,2", — сказал представитель службы.

    Он отметил, что в различных районах в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до двух баллов.

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