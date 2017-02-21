 Наверх
    Закрыть фоторежим

    У берегов Камчатки произошло землетрясение

    Жертв и разрушений нет

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

    "Сейсмическое событие произошло во вторник утром по местному времени в акватории Тихого океана, практически на границе с Беринговым морем. Эпицентр находился на глубине 60 км в 431 км севернее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

    В краевом главке МЧС сообщили, что сейсмособытие в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi