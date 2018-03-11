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    У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

    © "Hürriyyet"

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у восточного побережья Камчатки в России.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

    "Сейсмическое событие было зафиксировано в воскресенье днем по местному времени в акватории Тихого океана у восточного побережья полуострова. Его эпицентр находился вблизи мыса Козлова на глубине около 58 километров в 272 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Ближайший к эпицентру населенный пункт — поселок Усть-Камчатского — находится в 220 километрах от него", — сообщили в службе.

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