​У берегов Камчатки произошла серия землетрясений

Серия землетрясений магнитудой 5,5 произошла в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает краевой главa МЧС со ссылкой на данные службы срочных донесений города Обнинск.

"Подземные толчки произошли на глубине 10 километров. Магнитуда сейсмособытий составила 5,5. Эпицентр находился в 88 километрах юго-западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края", - говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве добавили, что землетрясения в населенных пунктах полуострова не ощущались. Угрозы цунами нет.