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У берегов итальянской области Марке произошло землетрясение магнитудой 4,1

У берегов итальянской области Марке произошло землетрясение магнитудой 4,1 Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в среду у берегов итальянской области Марке.
Другие страны
13 сентября 2023 г. 14:56
У берегов итальянской области Марке произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в среду у берегов итальянской области Марке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Эпицентр подземных толчков находился в 39 км от побережья. Согласно оценкам сейсмологов, очаг залегал на глубине 2 км. В экстренные службы поступили звонки из школ и медицинских учреждений в Анконе, однако первые проверки не выявили никакого ущерба.

Последнее землетрясение в Италии произошло в конце августа 2016 года в районе города Аматриче, на границе между областями Абруццо, Лацио, Марке и Умбрия. Тогда погибли 299 человек.

Итальянские специалисты, комментируя недавнее землетрясение в Марокко, сошлись во мнении, что оно не повлияло на сейсмическую ситуацию в Италии.

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Версия на английском языке Earthquake of magnitude 4.1 strikes coast of Italy's Marche region

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