У берегов Италии затонула яхта российского миллиардера

Близ города Катандзаро на юге Италии затонула 39-метровая яхта "Сага".

Вблизи города Катандзаро на юге Италии затонула 39-метровая яхта "Сага".

Как передает Report со ссылкой на издание La Gazzetta Del Mezzogiorno, об этом сообщила служба береговой охраны Италии.

В ходе спасательной операции суда береговой охраны спасли с борта яхты четверых пассажиров и пятерых членов экипажа.

Из-за ухудшения погодных и морских условий посадить яхту на мель не удалось, говорится в сообщении. Яхта стремительно пошла на дно. Видеоролик с крушением судна было опубликовано спасательной службой Италии.

По информации издания, судно зарегистрировано под флагом Каймановых островов и является собственностью российского предпринимателя, совладельца холдинга "Кузбассразрезуголь" Геннадия Айвазяна. Яхта была приобретена российским бизнесменом за 50 млн долларов.

Геннадий Айвазян является совладельцем холдинга "Кузбассразрезуголь" и председателем совета директоров компании "Крутрейд".