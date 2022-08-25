У берегов Италии затонула яхта российского миллиардера

Вблизи города Катандзаро на юге Италии затонула 39-метровая яхта "Сага".
Как передает Report со ссылкой на издание La Gazzetta Del Mezzogiorno, об этом сообщила служба береговой охраны Италии.
В ходе спасательной операции суда береговой охраны спасли с борта яхты четверых пассажиров и пятерых членов экипажа.
Из-за ухудшения погодных и морских условий посадить яхту на мель не удалось, говорится в сообщении. Яхта стремительно пошла на дно. Видеоролик с крушением судна было опубликовано спасательной службой Италии.
По информации издания, судно зарегистрировано под флагом Каймановых островов и является собственностью российского предпринимателя, совладельца холдинга "Кузбассразрезуголь" Геннадия Айвазяна. Яхта была приобретена российским бизнесменом за 50 млн долларов.
Геннадий Айвазян является совладельцем холдинга "Кузбассразрезуголь" и председателем совета директоров компании "Крутрейд".