У берегов Италии нашли тела еще 14 мигрантов, утонувших в результате крушения лодки

Итальянская береговая охрана нашла еще 14 тел жертв кораблекрушения, произошедшего на прошлой неделе в Ионическом море у южного побережья Италии.

Итальянская береговая охрана нашла еще 14 тел жертв кораблекрушения, произошедшего на прошлой неделе в Ионическом море у южного побережья Италии.

Как передает Report со ссылкой на AP, таким образом количество жертв достигло 34.

Десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Выжившие сообщили, что моторная лодка загорелась и перевернулась у итальянского побережья ночью в минувшее воскресенье, примерно через восемь дней после отплытия из Турции с примерно 75 людьми из Ирана, Сирии и Ирака на борту.