У берегов Испании спасли 49 мигрантов

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Почти 50 мигрантов, направлявшихся от берегов Африки в Испанию, спасены испанской Службой спасения на море.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил агентство Europa Press.

Лодка, на борту которой находились 49 человек, в том числе две женщины, обнаружена в 75 морских милях к юго-востоку от Альмерии, уточняет агентство.

Лодка дрейфовала в море почти два дня в сложных погодных условиях – волны достигали высоты в три метра, шел сильный дождь.

Лодку удалось обнаружить с вертолета Helimer 219. Все мигранты доставлены на берег, их физическое состояние оценивается как удовлетворительное.