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    У берегов Испании погибли четыре мигранта

    Лодка с нелегальными мигрантами отплыла от марокканского города Танжер в воскресенье

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Четыре нелегальных мигранта погибли, один был спасен в Гибралтарском проливе, еще семерых ищут спасатели.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Служба спасения на море Испании.

    Судно Buque Melchor Schulte обнаружило в Гибралтарском проливе перевернувшуюся лодку, в которой находился один выживший человек и два тела. Позже в море были обнаружены еще два погибших мигранта. Выживший сообщил, что в лодке изначально находились 12 человек. Поиски продолжаются.

    Лодка с нелегальными мигрантами отплыла от марокканского города Танжер в воскресенье.

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