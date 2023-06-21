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У берегов Испании несколько десятков мигрантов пропали без вести

У берегов Испании несколько десятков мигрантов пропали без вести По меньшей мере один несовершеннолетний погиб, еще несколько десятков мигрантов пропали без вести при попытке добраться на лодке до берегов Канарских островов.
Другие страны
21 июня 2023 г. 19:32
У берегов Испании несколько десятков мигрантов пропали без вести

По меньшей мере один несовершеннолетний погиб, еще несколько десятков мигрантов пропали без вести при попытке добраться на лодке до берегов Канарских островов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на службу спасения на море королевства.

По ее информации, спасательную "операцию координировало Марокко", однако затем была запрошена помощь Испании. "Были спасены 24 человека", - добавили в службе, уточнив, что также было обнаружено тело несовершеннолетнего. В ведомстве не знают, сколько точно человек находилось на судне. "Может быть, около 60", - пояснили в службе.

Там отметили, что лодка находилась примерно в 140 км от берегов острова Гран-Канария.

По версии представителя организации Caminando Fronteras Элены Малено, в результате случившегося погибли 39 человек.

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