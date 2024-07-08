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У берегов Испании на борту судна с более чем 400 пассажирами произошел пожар

У берегов Испании на борту судна с более чем 400 пассажирами произошел пожар Пожар произошел на борту судна, перевозившего более 400 человек из Валенсии в город Пальма (автономное сообщество Балеарские острова).
Другие страны
8 июля 2024 г. 13:45
У берегов Испании на борту судна с более чем 400 пассажирами произошел пожар

Пожар произошел на борту судна, перевозившего более 400 человек из Валенсии в город Пальма (автономное сообщество Балеарские острова).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила региональная служба экстренной помощи в соцсети "X".

По ее информации, "утром в машинном отделении судна Tenacia с 411 пассажирами, следовавшего по маршруту Валенсия - Пальма, произошел пожар". Возгорание уже удалось потушить. В результате случившегося никто не пострадал.

Сейчас судно дрейфует недалеко от Балеарских островов. В его сторону направлены два буксира.

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