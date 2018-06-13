У берегов Индонезии затонуло судно, 13 человек погибли

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Судно затонуло у берегов индонезийского острова Сулавеси, не менее 13 человек погибли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Представитель службы по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщил агентству, что кораблекрушение произошло в водах недалеко от города Макасар – административного центра провинции Южный Сулавеси.

Восемь человек из числа находившихся на борту судна пропали без вести. В районе кораблекрушения ведется поисково-спасательная операция.