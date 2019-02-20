У берегов Индонезии произошло землетрясение

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Молуккском море близ индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Как передает Report, об этом указывается в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр стихии был в 132 километрах к востоку от города Битунг (около 138 тысяч жителей).

Отмечается, что очаг подземных толчков находился на глубине 47 километров.

О пострадавших и разрушениях сведений не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.