У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Индонезии.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Индонезии.

Как передает Report , об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 188 км к западу от Паданга с населением около 840 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Кроме того, предупреждение о цунами действует в провинции Северная Суматра после зафиксированного ранее землетрясения. Об этом во вторник сообщило Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии. Оно оценило магнитуду землетрясения в 7,3. Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что его магнитуда составила 6,9.