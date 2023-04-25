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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9 Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Индонезии.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 02:09
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 188 км к западу от Паданга с населением около 840 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Кроме того, предупреждение о цунами действует в провинции Северная Суматра после зафиксированного ранее землетрясения. Об этом во вторник сообщило Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии. Оно оценило магнитуду землетрясения в 7,3. Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что его магнитуда составила 6,9.

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