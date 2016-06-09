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    ​У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

    Информации о жертвах и разрушениях не поступало

    Баку. 9 Июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в четверг у побережья индонезийского острова Ломбок.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

    Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

    Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь см в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тыс. землетрясений магнитудой выше 4,0.

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