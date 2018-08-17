У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в межостровном море Флорес у берегов Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков располагался в 135 километрах к северу от индонезийского острова Комодо и 255 километрах к югу от города Макасар. Очаг землетрясения залегал на глубине 546 километров.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.