У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Индонезии. Толчки были зафиксированы недалеко от города Тику на глубине 105,8 км.

Как передает Report, об этом сообщает CGTN.

Ранее число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 222.

Волны цунами обрушились на побережье на западе Индонезии вечером в субботу, 22 декабря. Ведётся эвакуация.