У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0

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Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Индонезии. Толчки были зафиксированы недалеко от города Тику на глубине 105,8 км.
Как передает Report, об этом сообщает CGTN.
Ранее число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 222.
Волны цунами обрушились на побережье на западе Индонезии вечером в субботу, 22 декабря. Ведётся эвакуация.
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