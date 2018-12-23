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    У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Индонезии. Толчки были зафиксированы недалеко от города Тику на глубине 105,8 км.

    Как передает Report, об этом сообщает CGTN.

    Ранее число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 222.

    Волны цунами обрушились на побережье на западе Индонезии вечером в субботу, 22 декабря. Ведётся эвакуация.

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