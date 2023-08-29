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У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировали у побережья Индонезии.
Другие страны
29 августа 2023 г. 01:56
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировали у побережья Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Так, эпицентр находился в 200 км к северу от Матарама с населением около 318 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 518 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Позже Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у побережья Индонезии зарегистрировано второе землетрясение, его магнитуда составила 5,6. Эпицентр нового землетрясения находился в 209 км к северо-востоку от этого же города. Очаг залегал на глубине 477 км. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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