​У берегов Индонезии потерпело крушение судно с сотней пассажиров

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В районе индонезийского острова Сулавеси терпит крушение пассажирское судно, на борту которого находились более 100 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, судно, которое направлялось из порта Колака в провинцию Южный Сулавеси, пока не ушло под воду.

На месте идет поисково-спасательная операция.

На борту, по разным данным, находилось от 108 до 122 человек, включая членов экипажа. Причины произошедшего пока не называются. Также неизвестно, есть ли выжившие.