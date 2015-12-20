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    ​У берегов Индонезии потерпело крушение судно с сотней пассажиров

    На месте идет поисково-спасательная операция

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В районе индонезийского острова Сулавеси терпит крушение пассажирское судно, на борту которого находились более 100 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, судно, которое направлялось из порта Колака в провинцию Южный Сулавеси, пока не ушло под воду.

    На месте идет поисково-спасательная операция.

    На борту, по разным данным, находилось от 108 до 122 человек, включая членов экипажа. Причины произошедшего пока не называются. Также неизвестно, есть ли выжившие.

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